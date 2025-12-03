Nel corso della presetnazione della nuova edizione dell'Album Calciatori Panini, Andrea Ranocchia, ospite sul palco a Lissone, intervistato da Pierluigi Pardo ha commentato una figurina che lo ritrae con la maglia nerazzurra nella stagione 2010/11: "Ho bellissimi ricordi, sono molto legato a questa società che è stata quella in cui ho realizzato i miei sogni e raggiunto le più grandi soddisfazioni. Questo è il mio primo anno, sono approdato nella squadra che aveva ottenuto il Triplete sei mesi prima. Purtroppo sono arrivato con sei mesi di ritardo (ride, ndr), ma alla fine dai, mi sono divertito".