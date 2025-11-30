Dopo un primo tempo tutt'altro che semplice, l'Inter U23 è brava a reagire e a mettere in difficoltà una Pro Vercelli estremamente sul pezzo: finisce 1-1 a Monza. Nel primo tempo gli ospiti han dominato la partita, trovando subito il gol del vantaggio con Rutigliano. Poi Melgrati ha salvato più volte il risultato. Da segnalare l'infortunio di Prestia nel finale di prima frazione. Dopo l'intervallo tutta un'altra musica, con i nerazzurri in partita dal primo minuto, grazie anche a un ottimo Topalovic. Al 64' l'autogol di El Bouchataoui ha ristabilito la parità. Nel finale poche emozioni. Nonostante ciò la squadra di Vecchi ha sicuramente provato a trovare il vantaggio, pur non avendo grande occasioni.
IL TABELLINO
INTER U23-PRO VERCELLI 1-1
Marcatori: Rutigliano (4'), AG El Bouchataoui (64')
INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Prestia (dal 46' Stante), Alexiou; Kamate, Kaczmarski (dal 72' Zanchetta), Fiordilino, Bovo (dal 46' Topalovic), David; Agbonifo (dall'80' Lavelli), Spinaccè (dal 61' Zuberek). A disposizione: Raimondi, Adomavicius, Venturini, Zouin, Re Cecconi, Lavelli. Allenatore: Stefano Vecchi.
PRO VERCELLI (4-3-3): Passador; Clemente, El Bouchataoui (dall'80 Haoudi), Coccolo, Pino (dal 61' Carosso); Iotti, Burruano (dal 61' Huiberts), Piran; Akpa Akpro, Rutigliano (dal 61' O.Sow), A.Sow (dal 70' Comi). A disposizione: Rosin, Livieri, Marchetti, Mallahi, Coppola, Ronchi, Tarantola, Anton. Allenatore: Michele Santoni.
Ammoniti: Bovo (18'), Alexiou (25'), Clemente (27'), Kamaté (53'), Passador (86')
Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (sez. di Torre Annunziata)
Assistenti: Giacomo Bianchi (sez. di Pistoia), Alberto Rinaldi (sez. di Pisa)
Quarto ufficiale: Mario Picardi (sez. di Viareggio)
Operatore FVS: Gennantonio Martone (sez. di Monza)
RIVIVI IL LIVE
16.26 - Finisce così a Monza! Nessuno spunto nel recupero, Inter U23-Pro Vercelli 1-1.
90'+1 - Comi sfiora il vantaggio. Tiro dal limite e palla fuori di poco, brivido per l'Inter U23.
90' - Cinque di recupero a Monza.
86' - Ammonito per proteste il portiere Passador.
83' - El Bouchataoui lascia il campo, dentro Haoudi.
81' - Occasione per Topalovic! Dopo una palla respinta male dalla difesa lo sloveno calcia al volo da dentro l'area di rigore. Palla in diagonale che non trova lo specchio: non era facile.
80' - Ultimo cambio per Vecchi, entra Lavelli per Agbonifo.
75' - Elastico clamoroso di Kamaté, che si libera del marcatore con un gioco di prestigio. Poi il cross con il contagiri è perfetto per Zuberek, che si mangia di testa il gol dell'1-2.
72' - Anche Vecchi modifica qualcosa: entra Zanchetta per Kaczmarski.
70' - Cambio per Santoni. Esce Asane Sow, entra Comi.
66' - Melgrati para ancora bene su Carosso. Il colpo di testa del terzino sinistro della Pro Vercelli era lento ma ben indirizzato. Buona respinta dell'estremo difensore nerazzurro.
IL GOL - Bella combinazione nello spazio tra Kamaté e Agbonifo. Quest'ultimo arriva sul fondo e crossa forte. Il difensore della Pro Vercelli, in modo goffo, mette nella sua porta.
64' - GOOOOLLLLL DELL'INTER! Pareggiano i nerazzurri, autogol di El Bouchataoui!
61' - Cambia la Pro Vercelli. Escono Rutigliano, Burruano e Pino, entrano Ouseynou Sou, Huiberts e Carosso. L'Inter U23 invece punta su Zuberek, che rileva Spinaccé.
59' - Incornata di Spinaccé su corner: palla fuori, era stato bravo l'attaccante nerazzurro nella scelta di tempo.
57' - Occasione interessante per l'Inter U23. Topalovic, dopo una lunga conduzione di Kaczmarski, perde il tempo per scaricare il destro da ottima posizione. Fondamentale per la Pro Vercelli il recupero di Iotti.
56' - Burruano calcia da fuori: tiro forte ma impreciso e palla alta.
55' - Contatto tra i piedi, non sulla parte bassa della gamba: per Manzo il giallo resta la decisione giusta.
53' - Ammonito Kamaté: chiama la carta FVS però Santoni, che nell'intervento a gamba tesa su Pino vede un'irregolarità da rosso.
50' - Agbonifo ci prova: il suo tiro è deviato in corner.
15.36 - Si riparte!
15.33 - Cambia subito Vecchi. Uscirà l'infortunato Prestia per Stante e l'ammonito Bovo per Topalovic.
Difficile primo tempo per l'Inter U23 di Vecchi. I primi venticinque minuti han visto la Pro Vercelli dominare in lungo e in largo. Solo un superlativo Melgrati ha evitato che il gap fosse ben più ampio di un singolo gol di scarto. Al 5' infatti i piemontesi avevano già sbloccato la gara con Rutigliano. Nei minuti successivi un vero e proprio assedio, con Melgrati bravo in particolare su un bel colpo di testa di Sow. Partita più equilibrata nella seconda parte del primo tempo, senza che però l'Inter sia mai riuscita davvero a rendersi pericolosa. Nel finale problema muscolare per Prestia, che con ogni probabilità non rientrerà in campo dopo l'intervallo.
15.18 - Fischia due volte Manzo: avanti la Pro Vercelli 0-1 a Monza dopo 45 minuti.
45' - Problema muscolare per Prestia, che però stringe i denti per non obbligare Vecchi a usare uno slot. Intanto due minuti di recupero.
39' - Arriva al tiro l'Inter con Bovo. Il suo piattone però non trova lo specchio della porta
38' - Niente di che per l'arbitro Manzo. Resta più di qualche dubbio, poteva starci almeno il giallo per Burruano, che però chiaramente non poteva essere dato con il FVS.
36' - Gioco fermo: a terra Bovo dopo una gomitata su un contrasto aereo. Si gioca l'FVS Vecchi.
34' - Squillo dell'Inter U23: Agbonifo controlla, si gira e tira con il sinistro dal limite dell'area. Si fa trovare pronto Passador.
27' - Riparte l'Inter U23 in campo aperto. Agbonifo punta Clemente che fa fallo e viene ammonito.
25'- Ammonito anche Alexiou. Stop sbagliato e intervento deciso in scivolata, in evidente ritardo: Manzo estrae il cartellino giallo. Espulso per proteste il vice di Vecchi, Danesi.
18' - Primo cartellino giallo: se lo becca Bovo. Fallo piuttosto stupido il suo, trattenuta a quasi 50 metri dalla porta.
14' - Adesso è un assedio. Melgrati para ancora in tuffo. Tiro forte di controbalzo da fuori, ancora una volta di Sow, e Melgrati respinge il pallone, che era assolutamente ben indirizzato.
13' - Melgrati provvidenziale su corner. Sow colpisce di testa e il portiere nerazzurro deve superarsi.
11' - Insiste ancora la Pro Vercelli con le conclusioni da fuori. Questa volta a impegnare Melgrati è Burruano, palla ancora in calcio d'angolo.
10' - David batte bene dalla bandierina. Prestia stacca in terzo tempo ma non inquadra la porta. Ghiotta chance per lui.
9' - Kamaté, primo squillo per il francese. Il giocatore dell'Inter U23 si accentra da destra e calcia di sinistro dopo un bel dribbling. Palla deviata in corner.
9' - Ancora Pro Vercelli in attacco. Il tiro da fuori di Sow però non trova la traiettoria giusta e Melgrati blocca a terra.
6' - Timida reazione dell'Inter. Agbonifo ci prova ma colpisce male da posizione invitante.
IL GOL - Rutigliano è bravo a farsi trovare tra le linee. Il dieci ospite punta la porta e dai 20 metri, tutto solo, scarica il sinistro verso la porta. Palla forte e angolata, niente da fare per Melgrati.
5' - Gol della Pro Vercelli! Piemontesi in vantaggio con Rutigliano
4' - Avvio subito intenso a Monza. Prevale la quantità sulla qualità per adesso.
14.31 - Fischia Manzo: si comincia!
14.29 - Squadre in campo. In maglia bianca la Pro Vercelli, avversaria dell'Inter U23. In abituale completo nerazzurro i ragazzi di Vecchi.
Nel 16esimo turno di Serie C l'Inter U23 ospita la Pro Vercelli. I ragazzi di Stefano Vecchi hanno vinto l'ultima partita giocata in campionato, 0-1 in casa del Trento. I piemontesi invece sono reduci dal successo contro l'Alcione Milano. La classifica vede ora l'Inter U23 al quinto posto a quota 25, con due punti in meno del Cittadella, che però ha disputato una gara in più. La Pro Vercelli invece è settima, a tre punti dai nerazzurri. In settimana entrambe le squadre hanno giocato in Coppa Italia Serie C, con esiti diametralmente opposti. I ragazzi di Vecchi hanno perso in casa 2-3 in rimonta contro il Renate, mentre la formazione di Santoni ha avuto vita facile contro l'Atalanta U23: 5-1 il risultato finale. Ecco le scelte dei due allenatori per la partita in programma alle 14.30 all'U-Power Stadium di Monza.
Autore: Alessandro Savoldi
