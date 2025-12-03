In maniera invero abbastanza avventata, il Corriere dello Sport torna a parlare di Triplete, a pochi mesi dal finale triste della passata stagione. "L’intenzione in casa Inter è di riprovarci ancora. Le nubi estive, generate dal crollo nel finale della scorsa primavera, si sono diradate nei primi mesi della nuova stagione. Sotto la cenere si è riscoperto il sacro fuoco dell’ambizione: i passi falsi in campionato non hanno pregiudicato affatto la possibilità di essere ancora protagonisti nella lotta scudetto, così come la caduta di Madrid in Champions League non ha compromesso le speranze di qualificazione diretta agli ottavi di finale. In casa nerazzurra c’è voglia di vivere un’altra annata col piede sull’acceleratore, forti della fiducia che ha restituito questo primo scorcio", si legge.

L'idea - secondo il quotidiano romano - è quella di ambire a tutti i traguardi, a cominciare dalla Coppa Italia che oggi vedrà i nerazzurri in campo contro il Venezia per gli ottavi di finale. "Se sarà brezza piacevole o vento di tempesta destinato ad abbattersi su viale della Liberazione, dipenderà inevitabilmente dall’epilogo della stagione. Ma non per questo si rinuncerà a lottare. Dopo un anno a secco c'è voglia di tornare a festeggiare", spiega il CdS.