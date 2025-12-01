Fermato da una sindrome influenzale nell'immediata vigilia della gara contro il Pisa, problema che lo ha costretto a saltare la trasferta in terra di Toscana, Ange-Yoan Bonny sta migliorando a livello di condizione fisica ma non a livello tale da poter tornare in campo già oggi per riprendere gli allenamenti.

A questo punto, lo staff dell'Inter aspetterà la rifinitura di domani per capire come si presenterà e se potrà prendere parte alla partita di Coppa Italia contro il Venezia. Nessuna novità, invece, relativamente agli altri indisponibili. 

