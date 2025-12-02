Inter ampiamente avanti nei precedenti interni con il Venezia, avversario mercoledì in Coppa Italia: le due squadre si sono affrontate 16 volte a Milano, con 13 successi dei nerazzurri, 2 pareggi (l’ultimo per 0-0 nella Serie A 1961/62) ed 1 sola vittoria lagunare, un 4-1 risalente addirittura al lontanissimo 25 aprile 1943. In queste 16 partite, Inter a secco di reti una sola volta, nel suddetto pareggio per 0-0: nei restanti 15 match i nerazzurri hanno siglato 39 reti.

Sarà la seconda volta che Inter e Venezia si fronteggeranno in Coppa Italia: nel 1959 fu successo 1-0 per i nerazzurri con gol determinante di Mario Corso. Mercoledì l'Inter giocherà la gara 400 nella storia in Coppa Italia: i nerazzurri hanno debuttato in senso assoluto nella competizione in data 25 dicembre 1935, vittoria interna 4-0 contro il Brescia.