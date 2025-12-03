Brutte notizie per la Juventus. Nella giornata di oggi Federico Gatti, sostituito ieri durante il secondo tempo del match di Coppa Italia contro l'Udinese, Udinese, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J Medical. "Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni", informa il club bianconero.

Sky Sport parla di almeno un mese di stop per il difensore, con il 2025 che è quindi da considersi terminato. All'inizio del prossimo anno arriveranno nuovi controlli che permetteranno di definire meglio i tempi di recupero. 

Sezione: Il resto della A / Data: Mer 03 dicembre 2025 alle 13:13
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print