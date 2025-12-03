L'ultima sfida al Venezia per Pio Esposito ha il dolce ricordo di un gol nella Serie B 2023/24, nel finale del campionato cadetto di quella stagione, come ricorda Tuttosport. Fu la prima volta in cui fece vedere l'esultanza mostrando i muscoli, quella ideata con Hristov.

Ora spera di ripeterla, quell'esultanza, dato che la rete gli manca dal 4-0 contro l'Union Saint-Gilloise del 21 ottobre (nazionale a parte) e che finora a San Siro ha segnato solo in azzurro. Oggi giocherà in Coppa Italia e con lui ci saranno giocatori per un'Inter al limite dello sperimentale. Thuram al suo fianco, ma soprattutto i vari Josep Martinez in porta, Diouf a destra con Luis Henrique a sinistra (ma occhio a Cocchi). E Frattesi, che è sceso dal 37% di impiego dei minuti dello scorso anno al 24% di quest'anno. Chance anche per De Vrij, un altro che si è visto molto poco.