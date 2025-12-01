È stato reso noto l'arbitro di Dolomiti Bellunesi-Inter U23, partita valida come recupero della 14ª giornata del campionato di Serie C in programma nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre. Il fischietto sarà affidato a Filippo Colaninno di Nola, che avrà come assistenti Roberto Palermo di Pisa e Davide Di Dio di Caltanissetta.

Quarto ufficiale sarà Andrea Migliorini di Verona, mentre Leo Posteraro, sempre di Verona, sarà l'addetto FVS.

Sezione: Inter U23 / Data: Lun 01 dicembre 2025 alle 15:59
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print