"Il Milan è avvantaggiato perché ha una competizione in meno alla lunga inciderà, ma dipenderà da infortuni e momenti. È tutto aperto, speriamo sia un bel campionato che ci faccia appassionare". Parola di Andrea Ranocchia, raggiunto dai cronisti presenti - compreso l'inviato di FcInterNews.it - a margine della presentazione dell'Album Calciatori Panini.

Ti ha stupito Chivu?

"No, ci ho giocato insieme e l'ho consociuto da allenatore quando era in Primavera. È intelligentissimo, a me piace moltissimo in campo ma anche dal punto di vista comunicativo perché non dice mai cose scontate. La squadra credo lo apprezzi anche per questo".

Capisci le critiche verso Lautaro o sono eccessive?

"Sono eccessive. Poi un calciatore professionista, soprattutto se è capitano dell'Inter, sa che fa parte del gioco. È un giocatore internazionale che ha vinto scudetti e Mondiale, è il miglior attaccante della Serie A. È normale che ogni tanto piovano delle critiche, ma conoscendolo non si fa intimorire da quello che si dice. È fondamentale per l'Inter e per la Serie A perché dà qual tocco di internazionale che fa sempre bene".

Spalletti è l'allenatore giusto per la Juve?

"Sì, è bravo e ha un grande staff. Entrare in corsa è difficilissimo, mi auguro possa far bene e che continui il prossimo anno. Ci sono molto legato, gli voglio bene. La situazione Juve è complicata, ci son stati tanti cambi di allenatore e la società mi sembra distante da quello che è l'ambiente Juve. Ci metteranno anni a tornare ai livelli di anni fa, sono cicli che riguardano tutte le squadre. Adesso è un passo indietro rispetto alle altre".

Ti aspetti l'arrivo di qualche campione a gennaio? Si è parlato di Sergio Ramos.

"Me lo auguro perché fa bene per il calcio italiano. Mi auguro anche che la Nazioanle riesca ad andare al Mondiale perché tanti bambini e ragazzi non ne hanno visto uno e quindi è fondamentale che l'Italia ci riesca. Secondo me ha ottime possibilità. I campioni internazionali fanno bene, ora ha una certa età ma è stato uno dei migliori difensori centrali al mondo e capitano del Real. Se dovesse arrivare in Italia è solo un bene per il calcio".

FcIN - Lo vedresti bene anche all'Inter? Chi ha la miglior difesa della Serie A?

"Se parliamo di individualità, come l'Inter non ne ha nessuno. Ha due squadre di giocatori che sono tutti allo stesso livello. L'aspetto difensivo è un altro discorso. Sergio Ramos lo vedrei bene da tutte le parti, secondo me l'Inter ora non è la squadra che ne ha bisogno. Poi può succedere di tutto, non sono io che faccio il mercato (ride, ndr)".