Se l'Inter avrà in campo stasera tante seconde linee, non da meno sarà il Venezia schierato da Giovanni Stroppa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, non ci sarà il ritorno in campo da ex a San Siro per Filip Stankovic, tra i pali ci sarà infatti Grandi. Allo stesso modo giocheranno Korac, Venturi, Sidibé in difesa, Compagnon e Haps sulle fasce, Lella, Bohinen e Duncan in mezzo e la coppia Fila-Casas davanti.