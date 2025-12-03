Tanti ex Inter nelle fila del Venezia, ma solo Alfred Duncan, arrivato a Milano appena 18enne, dovrebbe essere titolare. Come conferma la Gazzetta dello Sport, il tecnico Stroppa stravolgerà l'undici titolare, dando chance a chi finora ha giocato meno. E allora solo panchina per Filip Stankovic, figlio di Dejan e fratello di Aleksandar.

"Niente scontro con Pio, dunque, con cui condivide antica fratellanza ai tempi delle giovanili: lui, classe 2002, e Aleksandar, 2005 ora al Bruges, uscivano spesso assieme ai coetanei Esposito, Seba e proprio Pio - si legge -. Stroppa intende risparmiare anche Andrea Adorante, l’uomo dei gol: nel caso dell’attaccante, la militanza nerazzurra è stata interrotta nel 2019 nella maniera più dolorosa, con la rottura del crociato nell’ultima gara in Primavera contro la Juve".