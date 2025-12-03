"Troveremo un bell'ambiente come sempre a Roma giochiamo contro la Lazio in un ottavo di Coppa Italia: per tutte e due le squadre è un obiettivo importante", ha detto Massimiliano Allegri a Sport Mediaset, dove l'allenatore del Milan ha presentato la sfida di domani valida per l'ottavo di finale di Coppa Italia contro la squadra di Maurizio Sarri.

"Sarà una bella partita contro una squadra complicata come abbiamo visto sabato" ha continuato il tecnico livornese che poi, sulla competizione, ha continuato: "La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la coppa giustamente interessa a tutti. Noi dovremo essere bravi a giocare una bella partita: non sarà semplice perché giochiamo fuori casa. Non ci saranno neanche i supplementari a disposizione e quindi dovremo essere bravi a sfruttare i 90 minuti a nostra disposizione, contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo. Domani il focus è chiuderla nei 90 minuti ma c'è la possibilità dei rigori e quindi bisogna essere pronti a tutto".