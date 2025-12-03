Alfred Duncan, centrocampista del Venezia, viene raggiunto da SportMediaset a pochi minuti dall'ottavo di Coppa Italia contro l'Inter, suo ex club: "Oggi è una delle partite più emozionanti perché quasi ogni anno ci torno (a San Siro, ndr). È un bel segnale, vuol dire che c'è una crescita che mi dà orgoglio. Sono molto felice di tornare qui anche oggi".

"Siamo consapevoli della squadra contro cui dobbiamo giocare, è fortissima a prescindere da chi gioca - conclude Duncan -. Il Venezia sta facendo una crescita importante, dobbiamo dare continuità alle prestazioni e poi a fine partita facciamo i conti".