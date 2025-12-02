Idrissa Touré è stato promosso a pieni voti da Cristian Chivu dopo la partita tra Pisa e Inter. Secondo Tuttosport, infatti, il giocatore tedesco ha ricordato molto Denzel Dumfries per corsa e strapotere fisico. Ed è per questo che Ausilio lo guarda con interesse dopo i report molto positivi degli scout.

Da alcune settimane è nei radar nerazzurri, non è un mistero che sia partita la ricerca di un vice Dumfries, visto che Luis Henrique continua a deludere. Alla prima stagione in A, il tedesco si sta imponendo come uno dei laterali migliori del campionato, tanto che anche il Napoli lo ha visionato di recente. Ha il contratto in scadenza nel 2027 e alle spalle due anni nella Juventus Next Gen. I rapporti col Pisa sono buonissimi, come testimonia l'operazione Akinsanmiro. Sul giovane centrocampista si rifletterà in estate (i pisani hanno il diritto di riscatto a 6 milioni ma c'è un controriscatto per l'Inter), ai toscani piace anche Valentin Carboni, che al Genoa sta giocando poco.

Nel frattempo Chivu sta provando a plasmare Diouf a destra, ma a gennaio Touré tornerà un nome di attualità, anche perché l'Inter ha già sondato il terreno.