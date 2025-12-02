Domani, in casa Inter, prima della sfida di Coppa Italia contro il Venezia, si farà il punto della situazione su Ange Bonny, sfebbrato ma a corto di allenamenti: possibile una sua convocazione, ma è difficile pensare di vederlo in campo dal 1'. Nella formazione, secondo Sky Sport, ci saranno tanti cambi rispetto alla gara di Pisa di domenica scorsa: giocherà Josep Martinez in porta, mentre scalpitano per avere spazio Davide Frattesi, Stefan de Vrij, Andy Diouf e Luis Henrique.