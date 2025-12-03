Focus di mercato oggi per il Corriere della Sera, con particolare attenzione alla situazione di Davide Frattesi. Deluso per lo scarso impiego nell'Inter, secondo il quotidiano sarebbe felice di lavorare con Antonio Conte. Costo però proibitivo: 40 milioni di euro.

L'Inter ha invece una sola carenza ed è quella del vice-Dumfries, visto che Luis Henrique ha finora deluso e Darmian ha compiuto 36 anni. Il giocatore che entusiasma la dirigenza è Marco Palestra, ma trattare con l'Atalanta (il giocatore è in prestito secco al Cagliari ma di proprietà della Dea) non sarà semplice.