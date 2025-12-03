Momento particolare per Valentin Carboni. L'attaccante di scuola Inter, che al momento sta godendo di poco spazio al Genoa, schierato quest'oggi in Coppa Italia nel match perso pesantemente contro l'Atalanta ha fornito una prestazione al di sotto delle aspettative, con colpe evidenti sulla prima delle quattro marcature orobiche.

Daniele De Rossi, tecnico del Grifone, interpellato sull'argentino in conferenza stampa usa un tono di cautela nei suoi confronti: "Non mi piace parlare dei singoli in pubblico: analizzeremo tutto domani. Penso che non è facile dover dimostrare tutto fin da subito, figuriamoci quando giochi 10 contro 11. Non valuto negativamente le prestazioni degli altri, dall'altra occorre sempre dare fiducia alla squadra". 

Sezione: News / Data: Mer 03 dicembre 2025 alle 19:17 / Fonte: TMW
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print