Nell'era del duopolio Cristiano Ronaldo-Messi era praticamente impossibile togliere il Pallone d'Oro a uno di questi due fuoriclasse. Lo sa bene Wesley Sneijder che, al termine di una stagione memorabile tra Inter e Paesi Bassi nel 2010, non è riuscito a mettere le mani sul prestigioso premio: "Ora il Pallone d'Oro ha un valore diverso, si tiene conto dell'intera stagione - ha detto l'ex centrocampista a Marca -. Ai miei tempi, la domanda era semplicemente chi fosse il miglior giocatore del mondo. Era abbastanza comune che lo vincessero Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Oggigiorno, la stagione e i risultati sono valutati di più, e per me ha molto più senso. In questo modo, ci sono maggiori probabilità che altri giocatori lo vincano.