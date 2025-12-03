Arriva soddisfatto in conferenza stampa post-gara, Raffaele Palladino che contro il Genoa ha trovato la terza vittoria consecutiva dopo le due precedenti in campionato e Champions League e conquista il quarto di finale di Coppa Italia. Dalla sala stampa del New Balance Arena l'allenatore della Dea ha avvisato le rivali.

Quanto vuole vincere questa Coppa Italia?

"Molto. Noi vogliamo vincere la Coppa Italia e arrivare fino in fondo: obiettivo mio e di tutta la società. Ci teniamo molto a questo traguardo".