Lautaro Martinez conquisterà il premio 'Performance' all’edizione del 2025 dei Gazzetta Sports Awards. L'annuncio arriva da La Gazzetta dello Sport: il capitano dell'Inter riceverà il riconoscimento a Milano l'11 dicembre.

"Un po’ per merito dell’annata passata e un po’ per l’avvio di quella in corso - spiega la rosea nella sua motivazione -. Ma soprattutto grazie al rendimento in Champions di entrambe le stagioni: quest’anno il calcolo dei tabellini dice già 4 gol in altrettante presenze europee, una media in piena linea, anzi addirittura migliorata fino a questo momento, rispetto a quella della scorsa stagione in cui il Toro raggiunse quota 9 reti (più un assist e un pesantissimo rigore procurato) in 14 gare complessive".

"Oggi - prosegue il quotidiano in un altro passaggio -, Lautaro Martinez è capocannoniere del campionato con 6 gol segnati nelle prime 13 partite. Numeri ottimi nonostante il capitano nerazzurro venga spesso criticato quando per un paio di partite non trova la rete. La doppia cifra stagionale è già stata raggiunta a fine novembre, l’Inter resta in corsa su tutti i fronti possibili e il Toro è sempre più simbolo del club. Anche per questo motivo, il premio “Performance” dei Gazzetta Sports Awards andrà a lui".