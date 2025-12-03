Prima dell'inizio del match contro il Napoli, il direttore sportivo del Cagliari Guido Angelozzi, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato del futuro di Elia Caprile, il portiere rossoblu tra i nomi monitorati dall'Inter per il dopo Yann Sommer: "Caprile è forte, un giocatore attenzionato in Italia ma anche dall'estero. Ci sono squadre molto interessate, specie in Premier League".

Angelozzi ha speso anche qualche parola importante per Sebastiano Esposito: "Tutti parlano del fratello Pio, che è un giocatore importante; ma Sebastiano lo può diventare, lo sta dimostrando segnando e giocando bene. Anche lui è un giocatore attenzionato. Speriamo di raggiungere la salvezza, poi di valorizzare i giovani e i giocatori italiani".