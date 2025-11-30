Derby Primavera amaro per il Milan, sconfitto 2-0 dai cuginetti dell'Inter. Un risultato che Giovanni Renna, tecnico della formazione Under 20 rossonera, commenta così ai canali ufficiali del club: "Su una disattenzione difensiva abbiamo preso il primo gol che ha condizionato la partita. Ma voglio fare i complimenti i ragazzi che non hanno mollato mai sotto l'aspetto del gioco e dell'atteggiamento. Mi porto via la prestazione, ottima a livello individuale che di squadra. Dobbiamo migliorare in fase difensiva: con un'occasione e mezza ci hanno fatto due gol".