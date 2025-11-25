Doppio impegno settimanale tra Coppa Italia e campionato per l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, che domani pomeriggio scenderà in campo a Monza per gli ottavi di finale della Coppa di categoria ospitando il Renate. Gara che sarà diretta da David Kovacevic della sezione di Arco Riva, con Matteo Taverna di Bergamo e Paolo Cufari di Torino come assistenti e Giorgio Bozzetto di Bergamo in qualità di quarto ufficiale.

Domenica 30 novembre alle 14.30 ci sarà invece la sfida di campionato, sempre all'U-Power Stadium, contro la Pro Vercelli, affidata a Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata, coadiuvato da Giacomo Bianchi di Pistoia e Alberto Rinaldi di Pisa con Mario Picardi di Viareggio quarto uomo. Gennantonio Martone di Monza sarà l'addetto al FVS.