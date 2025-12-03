Pio Esposito si candida a una maglia da titolare stasera contro il Venezia e l'occasione è ghiotta per trovare il suo primo gol in maglia Inter a San Siro, dopo aver centrato l'obiettivo con la Nazionale contro la Norvegia.
"Finora, davanti ai propri tifosi, Pio si è dannato l’anima nella ricerca ossessiva di una gioia personale ma, per un motivo o per un altro, ha sciupato una buona razione di occasioni, qualcuna pure piuttosto facile per un talento lucido come il suo - puntualizza la Gazzetta dello Sport -. Nel dettaglio, nelle 8 presenze casalinghe, ha tentato 16 tiri totali e cinque volte ha centrato la porta senza sfondare. Al momento opportuno ha mostrato una certa frenesia, tipica di chi vuole ardentemente qualcosa e, per questo, finisce per complicarsi la vita senza una ragione: così non ha ancora potuto fare una corsa liberatoria sotto la curva Nord, cosa che ha sempre bramato".
Finora due gol segnati, uno in campionato a Cagliari il 27 settembre e uno in Champions a Bruxelles il 21 ottobre.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
