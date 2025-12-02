Non solo Guglielmo Vicario. Il Corriere dello Sport il ritorno di fiamma dei nerazzurri per l'ex portiere dell'Empoli, che costa circa 25 milioni di euro: Ausilio ci aveva pensato seriamente per il post Onana e adesso sembra intenzionato a tornare alla carica.

Ma l'Inter guarda ad ampio raggio e il radar ha individuato anche un possibile rinforzo a destra. Si tratta di Marco Palestra, giovane esterno dell'Atalanta in prestito secco al Cagliari. "Dopo Juventus, Napoli, Milan e Roma (c’è stata l’offerta di Ghisolfi lo scorso gennaio), pure il club nerazzurro si è quindi iscritto alla lista dei corteggiatori del versatile laterale. I dirigenti dell’Inter sono rimasti impressionati dai numeri del classe 2005 e, ancora di più, dalla sua personalità: anche contro la Juventus è stato padrone della corsia di appartenenza, mostrando tutte le sue qualità come dribbling, corsa e una sicurezza tale da mettere in crisi Kostic. Una performance di gran livello, davanti tra l’altro agli occhi di Spalletti, che proprio un anno fa gli aveva rivolto degli elogi pubblici. Complimenti simili, a distanza di qualche mese, sono arrivati pure da Fabregas e Gattuso. Palestra è il difensore della serie A con più falli subiti (31) ed è il terzo per dribbling riusciti. Soprattutto, è il primo calciatore italiano nato a partire dal 2005 con più di dieci partite da titolare: ha disputato ben 995 minuti", si legge.

Costo? Secondo il quotidiano romano, l'Atalanta chiederebbe non meno di 40 milioni (la scorsa estate non sono bastati 15 milioni per convincere la Dea a cederlo). Su di lui anche club esteri e, in particolare, inglesi.