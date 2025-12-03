L'obiettivo numero uno del Napoli per il centrocampo si chiama Kobbie Mainoo e non Davide Frattesi. Lo assicura oggi Il Mattino mentre analizza le possibili mosse di mercato degli azzurri per rinforzare la mediana nel mercato di gennaio. L'inglese non è centrale nel Manchester United e l'affare si potrebbe fare in prestito, anche se il calciatore al momento non è aperto a questa ipotesi: i contatti con l'agente vanno comunque avanti da diverse settimane.

"Le altre piste pure ci sono - come quella di Magassa sempre in Premier, di Frendrup, anche la suggestione Frattesi -, ma per il momento di concreto c'è poco, il Napoli le valuterà solo nel caso in cui l'opzione principale non dovesse essere fattibile", scrive il quotidiano campano.