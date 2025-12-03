Recupero infrasettimanale amaro per l'Inter U23 di Stefano Vecchi. I nerazzurri perdono a Fontanafredda contro la Dolomiti Bellunesi per 1-0, decide il gol di Agosti al quarto d'ora. Il risultato rispecchia quello che è stato l'andamento della partita. I padroni di casa sono partiti meglio e hanno subito concretizzato la buona prestazione, passando in vantaggio. L'Inter non ha creato nulla nel primo tempo, fatta eccezione per un gol in mischia al 45', annullato poi per fuorigioco a Zuberek. Poco meglio hanno fatto Kamaté e compagni nella ripresa, con i rosaneroverdi che hanno gestito il vantaggio concedendo pochissimo. Nel finale un po' di normale apprensione per la Dolomiti, dovuta a un'Inter estremamente offensiva, con cinque giocatori offensivi in campo. Non è bastato per centrare il pareggio. All'85', infine, un episodio arbitrale dubbio, con un rosso prima dato e poi revocato al FVS a Tavanti.

IL TABELLINO

DOLOMITI BELLUNESI-INTER U23 1-0

Marcatori: Agosti (15')

DOLOMITI BELLUNESI (4-4-2): Consiglio; Alcides (dal 79' Barbini), Tavanti (dal 93' Milesi), Mondonico, Gobetti; Saccani, Agosti (Cossalter dal 67'), Burrai, Mignanelli (dal 93' Mutanda) Olonisakin, Clemenza (Marconi dal 67'). A disposizione: Abati, Brugnolo, De Paoli, Piazza, Antonello, Casanova. Allenatore: Andrea Bonatti

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Re Cecconi (dall'83' Mosconi), Stante (Lavelli dal 65'), Alexiou; Cinquegrano, Kaczmarski, Fiordilino (Zanchetta dal 65'), Kamate, David; Agbonifo (dal 73' Zouin), Zuberek (dal 73' Iddrissou). A disposizione: Raimondi, Galliera, Topalovic, Venturini, Ballo, Bovio. Allenatore: Stefano Vecchi.

Ammoniti: Fiordilino (4'), Mignanelli (31'), Stante (52'), Burrai (60'), Consiglio (69'), Olonisakin (83'), Tavanti (85'), Gobetti (96')

Arbitro: Filippo Colaninno (sez. di Nola)

Assistenti: Roberto Palermo (sez. di Pisa), Davide Di Dio (sez. di Caltanisetta)

Quarto ufficiale: Andrea Migliorini (sez. di Verona)

Operatore FVS: Leo Posteraro (sez. di Verona)

RIVIVI IL LIVE

20.33 - Finisce qui, Dolomiti Bellunesi batte Inter U23 1-0.

90'+6 - Ammonito Gobetti, saltato da Kamaté e costretto al fallo.

90'+2 - Fuori Mignanelli e Tavanti per Milesi e Mutanda, escono gli ammoniti per la Dolomiti.

90'+1 - Lavelli con il tiro che sfiora l'incrocio! Il centravanti si è girato e ha calciato al volo da posizione defilata: palla fuori di pochissimo.

90' - Kamaté rientra e crossa. Salva in corner la difesa di casa. Sette di recupero.

89' - Rosso revocato. Molti dubbi.

87' - Ancora al monitor il direttore di gara. Tavanti è entrato con i tacchetti esposti all'altezza del ginocchio di Mosconi. I dubbi potrebbero essere legati all'entità dell'impatto.

85' - Attenzione: espulso Tavanti per un fallo su Mosconi appena entrato. Colaninno chiamato al FVS dai padroni di casa

84' - Tutto per tutto di Vecchi: dentro l'esterno Mosconi per il centrale Re Cecconi.

83' - Fatica e non poco a creare qualcosa l'Inter U23, che muove la palla ma non riesce ad avvicinarsi all'area di rigore avversario. Ammonito intanto per fallo tattico Olonisakin.

79' - Altra sostituzione per la Dolomiti: Barbini entra per Alcides. Intanto viene espulso Bonatti, l'allenatore dei padroni di casa. Due gialli per proteste in pochi secondi per lui.

73' - Zouin e Iddrissou in campo per Vecchi. Per il primo è l'esordio in Under 23. Fuori Zuberek e Agbonifo.

70' - Subito Marconi pericolosissimo. La sua incornata su palla inattiva non trova la porta: chance sprecata, perché il tempo di stacco era giusto e l'impatto con il pallone molto forte.

69' - Ammonito per perdite di tempo il portiere Consiglio.

67' - Ora anche Bonatti non sta a guardare. Cossalter entra per Agosti, mentre Clemenza fa spazio a Marconi.

65' - Cambia Vecchi: dentro Zanchetta e Lavelli per Stante e Fiordilino. L'Inter U23 passa quindi al 4-4-2 con Lavelli e Zuberek in attacco e Agbonifo e Kamaté sulle corsie.

65' - All'improvviso una chance per la Dolomiti. Agosti dopo un rimpallo è da solo al limite dell'area e prova il tiro di prima con il sinistro: liscio, pallone solo sfiorato e pericolo scampato per l'Inter U23.

60' - Ammonito anche Burrai per un fallo in ritardo a centrocampo.

52' - Stante spende il giallo: Olonisakin scappa alla sua marcatura e quindi il centrale nerazzurro lo trattiene. Ammonito.

50' - Cresce ora l'Inter U23: Kamaté scappa a destra e arriva sul fondo. Respinto in corner il suo tentativo.

49' - Kamaté da lontanissimo: palla lontana dalla porta di Consiglio.

19.40 - Si ricomincia ora. Nessun cambio.

19.39 - Squadre di nuovo in campo. Pochi istanti al via della ripresa.

L'Inter U23 chiude in svantaggio 1-0 all'Omero Tognon. Il risultato è giusto: i nerazzurri hanno subito subito il gol dello svantaggio e hanno reagito in modo flebile, creando poco e nulla. Al contrario, la squadra di Vecchi è apparsa davvero in difficoltà di fronte all'intensità dei padroni di casa. Nel finale un sussulto su un gol annullato a Zuberek per posizione di fuorigioco.

19.23 - Fischia due volte Colaninno: primo tempo che si chiude sull'1-0.

45'+6 - Fuorigioco confermato dopo check FVS.

45'+3 - Aveva pareggiato l'Inter U23 con Zuberek. Bandierina alta però del guardalinee per fuorigioco di Stante, uomo assist su situazione di corner

45'+1 - Tre di recupero che iniziano in questo momento.

42' - Contropiede pericoloso della Dolomiti. Mignanelli calcia di sinistro sul primo palo, tiro molto forte ma alto.

37' - Colpo di testa di Zuberek: la sfera non prende velocità e blocca facilmente Consiglio.

34' - Chiamata di FVS francamente di difficile comprensione della Dolomiti per un lievissimo contatto tra Kaczmarski e Olonisakin: tutto ok per Colaninno.

31' - Ammonito Mignanelli. Il giocatore della Dolomiti entra forte in pressing su Re Cecconi e si becca il giallo: brutto fallo il suo.

27' - Cinquegrano arriva sul fondo e crossa forte a mezz'altezza. Consiglio respinge male, Mondonico perfeziona il disimpegno.

25' - Primo squillo Inter dopo il vantaggio avversario. Kamaté tira forte di sinistro dal limite, la pala colpisce però Zuberek che resta a terra per la violenza dell'impatto.

24' - Grande azione della Dolomiti, ma è bravo Melgrati a uscire e anticipare sul più bello Olonisakin.

21' - Fatica a uscire l'Inter U23, mentre la Dolomiti continua a macinare gioco e ad aggirarsi pericolosa nella trequarti nerazzurra.

IL GOL - Saccani sfonda a destra e crossa in mezzo. La palla arriva in zona Gobetti che, a porta vuota, non riesce a fare gol grazie all'intervento provvidenziale di Kaczmarski. La chiusura del polacco rimanda solo di qualche secondo l'appuntamento con il vantaggio per la Dolomiti. La palla finisce infatti ad Agosti, che dal limite dell'area calcia di sinistro di controbalzo sulla respinta: tiro al volo e palla al sette.

15' - Gol della Dolomiti Bellunesi. Missile da fuori di Agosti, 1-0 per i padroni di casa

10' - Netto calo nei ritmi ora, con le due squadre che cercano di gestire la velocità della partita e il pallone. Occhio però alle possibile accelerazioni dei singoli da una parte e dall'altra.

4' - Ingenuità di Fiordilino, ammonito. Il centrocampista siciliano va molle a contrasto ed è costretto a trattenere Clemenza dopo che quest'ultimo ha vinto il rimpallo.

3' - Adesso è l'Inter a rendersi pericolosa. Stante è solissimo su corner e da solo colpisce su cross preciso di David. Tiro indirizzato al centro della porta e presa sicura per Consiglio.

1' - Subito Dolomiti! Olonisakin attacca lo spazio e dopo 10 secondi si presenta in area di rigore. Fondamentale la chiusura di Stante

18.33 - Fischia Colaninno: si comincia, prima palla per i padroni di casa.

18.28 - Squadre in campo all'Omero Tognon. Inter U23 in campo in maglia bianca, con Kamaté capitano in virtù dell'assenza di Prestia. In maglia scura con i dettagli rosa invece i padroni di casa.

L'Inter U23 di Stefano Vecchi continua il suo cammino. Nel recupero infrasettimanale del 14esimo turno del girone A di Serie C, i nerazzurri fanno visita alla Dolomiti Bellunesi. I veneti, che però giocano a Fontanafredda, in Friuli, sono sedicesimi in classifica. Nell'ultima giornata, lo scorso weekend, l'Inter U23 ha pareggiato con la Pro Vercelli. Vincendo oggi la squadra di Vecchi tornerebbe al quarto posto in classifica, a -1 da Brescia e Lecco, rispettivamente seconda e terza. Ecco le formazioni ufficiali per la gara in programma alle 18.30 allo stadio Omero Tognon.

DOLOMITI BELLUNESI (4-4-2): Consiglio; Alcides (dal 79' Barbini), Tavanti, Mondonico, Gobetti; Saccani, Agosti (Cossalter dal 67'), Burrai, Mignanelli; Olonisakin, Clemenza (Marconi dal 67'). A disposizione: Abati, Brugnolo, Milesi, De Paoli, Mutanda, Piazza, Antonello, Casanova. Allenatore: Andrea Bonatti

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Re Cecconi (dall'83' Mosconi), Stante (Lavelli dal 65'), Alexiou; Cinquegrano, Kaczmarski, Fiordilino (Zanchetta dal 65'), Kamate, David; Agbonifo (dal 73' Zouin), Zuberek (dal 73' Zuberek). A disposizione: Raimondi, Galliera, Topalovic, Venturini, Ballo, Bovio. Allenatore: Stefano Vecchi.

Ammoniti: Fiordilino (4'), Mignanelli (31'), Stante (52'), Burrai (60'), Consiglio (69'), Olonisakin (83'), Tavanti (85')

Arbitro: Filippo Colaninno (sez. di Nola)

Assistenti: Roberto Palermo (sez. di Pisa), Davide Di Dio (sez. di Caltanisetta)

Quarto ufficiale: Andrea Migliorini (sez. di Verona)

Operatore FVS: Leo Posteraro (sez. di Verona)