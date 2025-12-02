Dopo il bruttissimo episodio di cronaca che lo ha visto protagonista, per Josep Martinez il periodo più buio sembra ormai definitivamente alle spalle e la titolarità nella sfida di domani valida per l'ottavo di Coppa Italia tra Inter e Venezia sarà un modo per "riacquisire almeno un po' di quella normalità persa nell'ultimo mese abbondante" fa sapere la Gazzetta dello Sport che spoilera la probabile presenza dello spagnolo dal 1' tra i pali.

"In queste settimane il tecnico nerazzurro non ha certamente fatto mancare il proprio affetto" al portiere iberico. "L'allenatore interista ha testato l'equilibrio psicologico di Pepo semplicemente manifestandogli la propria vicinanza e ora sta riflettendo seriamente se rilanciarlo in campo nella sfida di domani contro il Venezia in Coppa Italia". Dal canto suo Josep Martinez si è concentrato al massimo sul lavoro, cercando di non pensare al resto e domani potrebbe finalmente ritornare a difendere la porta della sua Beneamata.