Non poteva che essere Lautaro Martinez il giocatore più votato dai lettori di FcInterNews.it dopo Pisa-Inter, nell'ambito del Pallone d'Oro Nerazzurro. L'argentino ha staccato nettamente il resto del gruppo, che ha visto Piotr Zielinski al secondo posto e Andy Diouf al terzo. A seguire le classifiche di turno e generale del premio:

Sommer 0.31%
Akanji 1.63%
Acerbi 1.02%
Bastoni 0.20%
Luis Henrique 1.22%
Barella 4.48%
Calhanoglu 0.31%
Sucic 0.41%
Dimarco 1.02%
Martinez 54.73%
Thuram 0.51%
Zielinski 14.55%
Bisseck 0.81%
Diouf 10.17%
Esposito 8.34%
Carlos Augusto 0.31%
 

CLASSIFICA GENERALE DOPO 18 PARTITE:

THURAM 22 PT.
LAUTARO 21 PT.
CALHANOGLU 20 PT.
SUCIC 14 PT.
BARELLA 13 PT.
ZIELINSKI 11 PT.
DIMARCO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.
ESPOSITO E BONNY 9 PT.
MKIHITARYAN 5 PT.
BASTONI 4 PT.
DUMFRIES 3 PT.
BISSECK E DIOUF 2 PT.
AKANJI E DE VRIJ 1 PT.

