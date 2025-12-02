Non poteva che essere Lautaro Martinez il giocatore più votato dai lettori di FcInterNews.it dopo Pisa-Inter, nell'ambito del Pallone d'Oro Nerazzurro. L'argentino ha staccato nettamente il resto del gruppo, che ha visto Piotr Zielinski al secondo posto e Andy Diouf al terzo. A seguire le classifiche di turno e generale del premio:

Sommer 0.31%

Akanji 1.63%

Acerbi 1.02%

Bastoni 0.20%

Luis Henrique 1.22%

Barella 4.48%

Calhanoglu 0.31%

Sucic 0.41%

Dimarco 1.02%

Martinez 54.73%

Thuram 0.51%

Zielinski 14.55%

Bisseck 0.81%

Diouf 10.17%

Esposito 8.34%

Carlos Augusto 0.31%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 18 PARTITE:

THURAM 22 PT.

LAUTARO 21 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

SUCIC 14 PT.

BARELLA 13 PT.

ZIELINSKI 11 PT.

DIMARCO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.

ESPOSITO E BONNY 9 PT.

MKIHITARYAN 5 PT.

BASTONI 4 PT.

DUMFRIES 3 PT.

BISSECK E DIOUF 2 PT.

AKANJI E DE VRIJ 1 PT.