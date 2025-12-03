Guglielmo Vicario-Inter: la fiamma si è riaccesa e una mano in tal senso potrebbe arrivare proprio da un giro di portieri in Premier League. Secondo la Gazzetta dello Sport, quello dell'ex Empoli è ormai un obiettivo dichiarato per la prossima estate, quando inizierà il post-Sommer. E le "grandi manovre" sono partite da giorni ormai.

Come si è arrivati a questo punto? Parte tutto dalla "passione" mai sopita dei nerazzurri per il portiere vice di Donnarumma in Nazionale, già a un passo dall'Inter per il post-Onana. Soprattutto, è cambiata l'aria attorno a Vicario al Tottenham, finito nel mirino dei tifosi in questa stagione dura per gli Spurs e, quindi, voglioso di tornare in Italia. "Anche il Tottenham cerca un portiere titolare per la prossima stagione e il preferito della lista è Emiliano Martinez dell’Aston Villa, il Dibu eroe d’Argentina e scenografico interprete del ruolo - si legge -. Attorno al portiere azzurro di ritorno in patria ci saranno appetiti vari, ma i nerazzurri sentono di avere delle armi che altri non hanno. Il filo con Guglielmo, infatti, non è stato mai interrotto, anche perché nell’estate 2023 era lui il portiere designato: l’accordo per 12 milioni con il presidente dell’Empoli Corsi andava solo ratificato, ma i tempi allungati per la danarosa cessione di Onana allo United aveva fatto saltare il banco. A quel punto, Marotta e Ausilio fecero una scelta conservativa con Yann Sommer, liberato dal Bayern, e lo svizzero ha garantito a lungo affidabilità, prima degli scricchiolii dell’ultima stagione. Adesso, Vicario torna prepotentemente nel campo visivo nerazzurro, anche se ci sarà da convincere anche Oaktree, il fondo californiano proprietario del club che ha come linea guida l’investimento mirato su giovani virgulti e rivendibili. Il ruolo del portiere, però, è diverso dagli altri e potrebbe sfuggire a queste strettoie, anche se il Tottenham è una bottega carissima e il capo dell’area sportiva è Fabio Paratici, non il migliore amico della dirigenza nerazzurra".

