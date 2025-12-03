Il Como vola e i tifosi sognano. E preparano l'invasione di San Siro per la supersfida di sabato contro l'Inter: sarà infatti tutto esaurito il settore ospiti per la sfida tra i nerazzurri e la squadra di Cesc Fabregas, con una carovana di cinquemila persone pronta ad effettuare il breve trasferimento. Per questa sfida attesissima, il Como recupererà Ivan Smolcic, reduce da un turno di squalifica, mentre saranno fuori causa Sergi Roberto, Edoardo Goldaniga e, molto probabilmente Assane Diao.