"Stiamo bene così", ha detto Piero Ausilio l'altra sera al Gran Galà Aic. Ma davvero l'Inter non farà movimenti a gennaio? Secondo la Gazzetta dello Sport, in realtà, bisognerà monitorare con attenzione la situazione di Frattesi, che non può essere soddisfatto di questa prima parte di stagione. Se inizialmente il suo impiego era forzatamente rimandato a causa dell'intervento affrontato in estate, poi è stato evidente come anche con Chivu, dopo Inzaghi, l'ex Sassuolo non riesca a scalare posizioni e ad accumulare minuti.

"Tutti considerano questa stagione come la sua ultima in nerazzurro ma, se le cose dovessero precipitare, potrebbe chiedere di partire già a gennaio - svela la rosea -. In quel caso, si aggiungerebbe in rosa un centrocampista con caratteristiche differenti, di strappo e fisico, capace di occupare la posizione di Calha o di unirsi al turco in mediana. Morten Frendrup, 24enne danese del Genoa, è stato sempre tenuto d’occhio dalla dirigenza ed è un nome pronto a tornare di attualità. Il tutto, ben sapendo, che il sogno è un altro: Manu Koné, l’uomo che cambierebbe alla radice la squadra di Chivu. Nel caso in cui in futuro la Roma dovesse trovarsi costretta a sacrificare proprio il francese, i nerazzurri tornerebbero a fare un tentativo".

