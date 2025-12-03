Prima dell’inizio del match contro il Venezia, Marcus Thuram arriva in postazione Sport Mediaset per la consueta presentazione dell’incontro: “Dobbiamo fare una gara seria. Loro l’anno scorso erano in Serie A, non hanno perso tanti giocatori e l’anno scorso abbiamo vinto 1-0, quindi sarà una gara dura da affrontare seriamente”.

Come stai?

“Bene, sto provando a dare il massimo per tornare al mio livello”.

Com’è giocare con Pio Esposito?

“Pio è un attaccante moderno, di riferimento che può girare attorno a me come io posso fare intorno a lui. Siamo felici di averlo in squadra”.