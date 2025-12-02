Maxi-turnover in vista per l'Inter, attesa domani sera dall'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Venezia. Secondo Sky Sport sono due le ipotesi di formazione nella mente di Chivu. La prima vede Martinez tra i pali e la difesa a tre composta da Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto, con Diouf largo a destra e Luis Henrique nella fascia opposta. In mezzo al campo spazio a Frattesi e Sucic accanto a Zielinski, rilanciato nel ruolo di play, con Thuram e Esposito coppia d'attacco.

La seconda alternativa avrebbe invece come obiettivo quello di far riposare anche Tikus in vista del match di sabato contro il Como: in questo caso ci sarebbe l'avanzamento di Diouf alle spalle di Esposito, con Luis Henrique a destra e l'esordio da titolare del giovane Cocchi sulla corsia mancina. Domani verranno sciolti gli ultimi dubbi.