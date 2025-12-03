Questa sera il Liverpool ospita il Sunderland con l'obiettivo di centrare un'altra vittoria in Premier League a pochi giorni dal match di Champions League contro l'Inter in programma il 9 dicembre. "Non c'è niente nel calcio come quella sensazione di vittoria e dopo aver fatto un passo nella giusta direzione domenica contro il West Ham, siamo determinati a continuare su questa strada - assicura il capitano Virgil Van Dijk ai canali ufficiale dei Reds -. Avevo detto prima del weekend che avremmo dato tutto per uscire da questo periodo difficile, e credo che la prestazione che abbiamo messo in campo a Londra lo abbia confermato".

L'olandese indica la via per i prossimi appuntamenti: "Che tu sia in un momento positivo o negativo, tutto si riduce alle stesse cose: duro lavoro e coesione. Se dai tutto e lo fai in squadra, prima o poi arriveranno le ricompense. Sono arrivate ​​domenica, ma è solo una partita, e sappiamo che ora dobbiamo dare continuità".