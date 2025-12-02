"Non tutti gli interisti impazziscono per Lautaro, anche se i cori più appassionati sono per lui a San Siro. In molti gli riconoscono il modo di giocare, il rendimento, poi è una cosa legittima che non tutti siano così innamorati di lui". Così Lele Adani, nel corso della puntata di ieri di 'Viva El Futbol'.

"Io ho visto Lautaro segnare al Barcellona in Champions League praticamente dopo essersi stirato una settimana prima, con due cogl... così - le parole dell'ex difensore -. Io riporto quello che sento: alcuni dicono che non ha segnato nel derby e Madrid, che è facile fare gol al Pisa. Lautaro è il 'mio' centravanti, in Qatar io l'ho adorato e lì ha perso il posto per Julian Alvarez. L'atteggiamento che ha è sempre spettacolare. Non dimenticherei che Lautaro fa parte dell'attacco della squadra più forte del mondo attualmente, che ha vinto due Copa America e un Mondiale. Ha giocato al fianco di Messi, Di Maria...".