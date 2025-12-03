Nel corso di un'intervista rilasciata a TMW e che sarà pubblicata dopo le 19 nella sua versione integrale, l'agente Federico Pastorello ha parlato anche del futuro di due suoi assistiti attualmente in forza all'Inter ed entrambi in scadenza di contratto nel giugno 2026, vale a dire Francesco Acerbi e Stefan de Vrij: "La società con noi è stata chiara, prenderà una decisione solo alla fine della stagione. Ovviamente c'è chi sarà ancora libero di trattare il rinnovo e chi nel mentre avrà già firmato per qualche altro club, ma all'orizzonte non vedo decisioni già prese. L'Inter avrà il suo ben da fare, ha 5-6 giocatori in scadenza e sono calciatori che hanno fatto la storia recente del club. Qualcuno sarà ai saluti, qualcun altro rinnoverà. Noi siamo comunque abbastanza sereni, sappiamo che la società riprenderà i discorsi tra maggio e giugno".

Il rischio che i due centrali possano nel frattempo firmare per altri club però è reale, come conferma il manager: "Noi facciamo il nostro lavoro che è quello di portare quante più opzioni ai calciatori e io farò così anche stavolta. Ad ogni modo, entrambi i ragazzi sono legatissimi all'Inter. De Vrij è alla sua ottava stagione in nerazzurro e anche Acerbi ha scritto pagine molto importanti della storia recente del club. A Milano stanno benissimo e non escludo nulla, ma se ne riparlerà a tempo debito".