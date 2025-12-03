Dopo aver ritrovato vittoria e morale con il Pisa in campionato, l'Inter torna in Coppa Italia e l'occasione è ghiotta per dare spazio e minuti a chi finora ha giocato meno o a chi deve ritrovare un po' di autostima dopo aver bruciato qualche chance. A Milano arriva un Venezia quinto in Serie B e reduce da tre successi consecutivi.

QUI INTER – Chivu sembra avere le idee chiare e i dubbi sono pochi. La notizia principale è il ritorno in campo di Martinez dopo diverse settimane: lo spagnolo deve mettersi alle spalle il tragico evento che l'ha visto suo malgrado protagonista. Cambia tutta la difesa con Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto. Occhio alle corsie: altra chance per Luis Henrique e possibile titolarità anche per il giovane Cocchi. In mezzo, di fianco a Zielinski in regia, dovrebbero esserci Frattesi e Diouf, rimesso quindi nel suo ruolo dopo le ottime risposte da esterno. In attacco, con Bonny non ancora al meglio, Thuram ed Esposito. Restano fuori i "soliti" quattro. In corso d'opera verosimile uno spezzone di gara per il recuperato Mkhitaryan, già in panchina a Pisa.

QUI VENEZIA – Come annunciato in conferenza stampa, Stroppa è orientato a stravolgere l'undici titolare per dare spazio a chi finora si è visto meno. Non sarà della partita neppure l'ex Stankovic, comunque convocato. Di fatto, l'undici titolare sarà totalmente inedito: restano un paio di dubbi: Grandi o Minelli tra i pali e Adorante o Compagnon in attacco. Confermato il 3-5-2. Assenti, tra gli altri, Yeboah e Sverko.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Diouf, Cocchi; Thuram, Esposito.

Panchina: Sommer, Taho, Acerbi, Akanji, Bastoni, Dimarco, Calhanoglu, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Bonny, Lautaro.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Darmian, Palacios, Dumfries.

VENEZIA (3-5-2): Grandi; Korac, Venturi, Sidibé; Sagrado, Duncan, Bohinen, Lella, Haps; Casas, Adorante.

Panchina: Minelli, Stankovic, Svoboda, Schingtienne, Hainaut, Bjarkason, Busio, Kike Perez, Doumbia, El Haddad, Fila.

Allenatore: Stroppa.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Yeboah, Sverko, Plizzari, Pietrelli, Franjic.

ARBITRO: Di Marco.

Assistenti: Preti e Ricci.

Quarto ufficiale: Bonacina.

Var: Nasca.

Avar: Mazzoleni.

