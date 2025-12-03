"Giusto costruire un nuovo stadio, se il nuovo stadio rispetterà il passato e porterà dentro di sé la storia di San Siro: non dovrà essere qualcosa di completamente diverso". Così Andriy Shevchenko ha commentato in un'intervista a Tuttosport la costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan.
"Scudetto? Mi piace l’entusiasmo dentro il Milan. I giocatori hanno sposato le idee e l’organizzazione che Max ha portato - aggiunge Shevchenko -. L’entusiasmo è il segnale che la squadra c’è. Non possiamo dire che sia la favorita per lo scudetto, è troppo presto, però il Milan è lì e il momento è molto buono. E il fatto di non avere impegni europei aggiunge un vantaggio in termini di preparazione e di energia».
Data: Mer 03 dicembre 2025
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
