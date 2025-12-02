L'Inter è intenzionata ad affondare il colpo per Branimir Mlacic, promettente difensore centrale croato con un ottimo futuro davanti. I nerazzurri, stando alle informazioni raccolte da Vecernji, stanno monitorando attentamente il classe 2007 e hanno già incontrato la dirigenza del Hajduk Spalato, ma dovranno fare i conti con il recente inserimento del Marsiglia.

L'OM sarebbe disposto "a pagare sei milioni di euro per portarlo al Velodrome - si legge sul sito del quotidiano croato -. Sembra però che l'Inter abbia fatto una mossa più decisa, quindi si sa solo che il Marsiglia è interessato, mentre il club milanese ha già un piano ben definito per il difensore croato".