Simone Banchieri, tecnico ex Novara, ha espresso parole molto positive nei confronti dell'andamento delle seconde squadre, con particolare focus sull'Inter U23. Di seguito le sue parole a TMW Radio: "L’Inter sta facendo benissimo, ha ammortizzato subito l’impatto con la categoria ma l’aveva già messo ampiamente in conto. Anche se qualcuno storcerà il naso, anche il Milan era ben messo, visti i tanti nomi di spicco in rosa. Poi qualcosa non è evidentemente andato per il verso giusto ma occhio, perché in D stanno facendo bene. Juventus Next Gen e Atalanta sono, infine, a metà classifica ma stanno conoscendo i nuovi gironi e non ho dubbi che saliranno ancora".