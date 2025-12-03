Novità per quel che riguarda la fascia destra dell'Inter, dove mancano da qualche tempo in contemporanea sia Matteo Darmian che Denzel Dumfries. Secondo Tuttosport, l'italiano avverte ancora fastidio e dovrebbe rivedersi soltanto in Supercoppa Italiana. Buone notizie invece dall'olandese: potrebbe anticipare i tempi ed esserci contro il Liverpool settimana prossima.

Sezione: Rassegna / Data: Mer 03 dicembre 2025 alle 09:38
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print