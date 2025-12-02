DAZN vorrebbe varare con la Serie A un progetto in stile NFL, offrendo alla Lega una partecipazione minima nel Gruppo a livello globale, al fine di arrivare a rafforzare ulteriormente la partnership. Questo è quanto ha appreso Calcio e Finanza da fonti finanziarie: si tratterebbe di una partnership sul modello di quanto accade con la NFL, la massima lega di football americano, negli Stati Uniti, ed ESPN, accordo che prevede il controllo di molte dei contenuti media prodotto dalla lega di football americano da parte della rete televisiva, in cambio di partecipazioni azionarie in ESPN.