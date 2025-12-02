Filip Stankovic tornerà domani a San Siro per Inter-Venezia. "Sono serbo, nato a Roma. Ma casa mia è Milano. Da bambino vedevo lo stadio dalle finestre. Riconoscevo il brusio del pubblico che precede i gol. Nel palazzo vivevano altri calciatori. C’erano Brozovic e Icardi", racconta a La Repubblica.
Stankovic racconta un aneddoto da giovanissimo ad Appiano Gentile. "Ci portava lì a giocare dopo le vittorie dell’Inter. I miei due fratelli tiravano, io paravo. Un giorno venne a vederci Mourinho. Stava in disparte, incappucciato. Dopo averlo notato, ci impegnammo da matti. Avevo otto anni. Chivu? Purtroppo non mi ha mai allenato, ma lo conosco, è amico di papà. Una persona speciale". Di Pio Esposito dice invece: "Per me è stato un fratellino. Noi tre Stankovic uscivamo con gli Esposito, tutti insieme. Domani però voglio vincere io".
Ancora tanti i sogni da realizzare, tra questi "alzare la Champions, con mio fratello in squadra e papà ad allenarci. Non sarebbe un problema. Quando mi danno del raccomandato, mi motivo di più. Mi basterebbe avere vinto il dieci per cento di quello che ha vinto mio padre. Tempo libero? Gioco alla play. In porta alterno Donnarumma e Oblak, miei punti di riferimento anche nella realtà. Se mi piace Sommer? Certo. Visto che usava occhiali per allenare i riflessi, ho cominciato anch’io, insieme a luci intermittenti e spara-palline".
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 13:38 videoMVP Serie A 2024-25, plebiscito per McTominay. Ma Bastoni vota Svilar: "E' il mio portiere al Fantacalcio"
- 13:24 Sky - Inter-Venezia, da Martinez a Frattesi e Diouf: previsti tanti cambi. Bonny, domani la decisione di Chivu
- 13:10 De Siervo: "Serie A straordinaria quest'anno. E c'è una differenza con i migliori campionati europei"
- 12:55 Fondazione Pupi, grande festa per il Charity Dinner: tanti interisti di oggi e di ieri e... Nico Paz
- 12:41 L'ass. Riva: "Nuovo San Siro, spero abbia ragione Scaroni sulla data. E per il nome ho una preferenza"
- 12:28 Zanetti: "Assurde le critiche a Lautaro, dà sempre l'anima. Scudetto, siamo lì. Martinez? Si sta riprendendo"
- 12:14 GdS - L'Inter mette nel mirino il Napoli l'11 gennaio: il calendario dei nerazzurri...
- 12:00 LOOKMAN, la ROSA COMPLETA (?) e il NON MERCATO a GENNAIO: le parole di AUSILIO un GIGANTESCO BOH
- 11:44 Simonelli: "Questa Serie A è più avvincente rispetto alla scorsa, l'incertezza è la sua forza"
- 11:30 Dimarco premiato al Gran Galà del Calcio: "Il mio sinistro? C'è la natura, ma negli anni sono migliorato"
- 11:16 Scudetto, Capello: "Duello Milan-Napoli? Occhio anche al Como..."
- 11:02 Mlacic-Inter, arrivano conferme: interessamento per il giovane centrale dell'Hajduk Spalato
- 11:02 CdS - Martinez e non solo: ampio turnover col Venezia. Chivu pesca anche dalle giovanili
- 10:48 CdS - Lampi di Diouf, si complica la posizione di Frattesi. Il francese bene in fascia, ma resta una mezzala: l'ex Sassuolo via a gennaio?
- 10:34 Gran Galà AIC, Lautaro ringrazia sui social: "Grazie a tutti, soprattutto ai compagni: senza di loro..."
- 10:20 Filip Stankovic torna a San Siro: "Io, papà e mio fratello: ho un sogno per la Champions. Chivu speciale perché..."
- 10:06 Doppio compleanno in casa Inter: 36 anni per Darmian, auguri anche a una vecchia gloria
- 09:52 TS - Martinez per il post-Sommer? Difficile. Torna il vecchio "pallino" Vicario: il punto
- 09:38 TS - Pepo Martinez titolare contro il Venezia: ecco perché è la gara ideale
- 09:24 TS - Touré supera l'esame: l'Inter ci pensa e c'è un giovane nerazzurro che piace al Pisa
- 09:10 GdS - Inter ancora in bilico tra Inzaghi e Chivu. Obiettivi? A un certo punto sarà bene...
- 08:56 CdS - Fascia destra: l'Inter mette nel mirino Palestra. Costi alti, decide l'Atalanta
- 08:42 GdS - Martinez domani titolare. Intanto procede l’indagine per omicidio stradale
- 08:28 Pio Esposito: "Ecco il gol che mi ha svoltato la carriera. Lautaro serio per un motivo. E quando mi hanno convocato in azzurro..."
- 08:14 GdS - L'Inter torna forte su Vicario: già riaperti i dialoghi con l'agente. C'è da convincere Oaktree...
- 08:00 Mauro: "Lautaro forse non è sempre stato il migliore in campo, ma il suo peso specifico resta sempre"
- 00:00 Lautaro e Diouf: Chivu si gode due giocatori "ritrovati"
- 23:44 Barella: "Nazionale, Gattuso ci sta aiutando a ritrovare un po' di fiducia. Ai playoff faremo del nostro meglio"
- 23:30 Inter quasi perfetta contro le neopromosse. Nessun pareggio nelle prime 13: è la terza volta nella storia
- 23:16 Gran Galà del Calcio, ben cinque interisti nella top 11 della Serie A 24-25. Solo due del Napoli campione d'Italia
- 23:02 Bastoni: "Scudetto del Napoli meritato. Ora è una nuova stagione, vogliamo lottare per tutti gli obiettivi"
- 22:59 Gran Galà del Calcio, Lautaro dal palco: "Arrivare all'Inter mi ha cambiato la vita. L'obiettivo è portarla il più in alto possibile"
- 22:48 Vardy fa doppietta e la Cremonese torna a vincere dopo tre ko di fila: battuto con un tris il Bologna al Dall'Ara
- 22:46 Dumfries: "Come sto? Voglio rientrare il prima possibile, spero di recuperare in 2-3 settimane"
- 22:35 Ausilio: "Gennaio, non sentiamo la necessità di acquistare. Diouf? Oggi qualcuno si accorge che è un buon giocatore"
- 22:33 Udinese, Bertola: "Pio Esposito veramente forte, farà sempre meglio. Thuram? L'attaccante più completo, ha tutto"
- 22:18 Pio Esposito è l'Italian Golden Boy 2024/25, l'agente Giuffredi: "Si è calato con naturalezza nella realtà dell'Inter"
- 22:04 Orlando: "L'Inter resta la più forte anche con le sconfitte nel derby e a Madrid"
- 21:50 Gol contro il Cagliari e assist contro il Pisa: Pio Esposito è il giovane più decisivo in Serie A
- 21:36 Barella per Lautaro, sono 4 gli assist stagionali: solo Nico Paz ha fatto meglio
- 21:25 Pio Esposito a Sky: "Bene i premi, ma preferirei dimostrare qualcosa di più in campo. Inter, non era un momento difficile"
- 21:22 Napoli, Conte: "Scudetto, abbiamo fatto qualcosa di inaspettato. E quest'anno il nostro obiettivo è difenderlo"
- 21:08 Totti: "Mondiale, l'importante è arrivarci. Altrimenti sarebbe un dramma"
- 20:54 Lilian Thuram: "Non avrei mai pensato di vedere i miei figli a questo livello. E Marcus mi ha insegnato una cosa"
- 20:40 Candela: "Inter e Napoli sono le più forti del campionato sulla carta. Alla Roma servono rinforzi dal mercato"
- 20:30 Lautaro a Sky: "Avevamo bisogno di un allenatore come Chivu, capisce tutto. Con lui c'è un rapporto bellissimo"
- 20:26 Mondiale 2026, venerdì il sorteggio dei gironi. Sabato alle 18 la definizione del calendario
- 20:13 Napoli, De Laurentiis: "Siamo più forti dell'anno scorso, ma bisogna avere rispetto degli altri competitor"
- 20:08 videoLautaro: "Critiche? Fa parte del gioco, per me conta solo l'Inter. Io e Chivu ci abbracciamo ogni giorno"
- 19:57 Bove a un anno dal malore in Fiorentina-Inter: "Celebro quel giorno, mi ha permesso di crescere"
- 19:47 videoLa Russa: "Nessuno fa paura all'Inter. Milan-Lazio? Povero Lotito, sempre a lui capita. Gli arbitri..."
- 19:43 Golden Boy, Al-Khelaïfi premiato come 'Best President': "La scorsa stagione è stata la migliore di sempre per il PSG"
- 19:29 Fiorentina, rischio sanzione per Dzeko dopo il chiarimento sotto la Fiesole
- 19:14 Materazzi drastico: "Mondiali? L'Italia ha tutto per andarci. Se non ci andiamo, qualcuno dovrà ammettere che non è capace"
- 19:00 Rivivi la diretta! DICEMBRE tosto, l'INTER si gioca TANTO. Le ULTIME verso il VENEZIA. Per la PORTA rispunta VICARIO
- 18:50 In Croazia - L'Inter lavora con l'Hajduk Spalato per Mlacic: accordo vicino dopo l'incontro della scorsa settimana
- 18:47 Esposito: "Inter, all'inizio avevo un po' di ansia ma il gruppo mi ha fatto sentire a mio agio. La pressione non mi dà fastidio"
- 18:35 PSG, Doué ripensa alla finale di Champions: "Eccezionale, un ricordo che resterà nel cuore di tutti i tifosi parigini"
- 18:21 Graziani: "Chi lo critica ha bisogno del neurologo, ma due gol non bastano. Aspetto a dire che è tornato il vero Lautaro"
- 18:06 Milan, Bartesaghi: "Lo Scudetto è un nostro obiettivo. Però ne dobbiamo riparlare a marzo"
- 17:53 Dopo Vlahovic si ferma anche Berardi, c'è lesione: il comunicato del Sassuolo
- 17:38 Juventus, Spalletti conferma: "Vlahovic secondo me fermo due o tre mesi"
- 17:23 Elliot Anderson nuova ossessione Manchester City, ma il Forest fa muro. E allora ecco l'alternativa Ederson
- 17:09 Quote Coppa Italia, sarà sfida a tre: Inter, Juventus e Napoli partono appaiate tra le favorite
- 16:55 Inter-Venezia, biglietti ancora in vendita per la prima di Coppa Italia: prezzi e modalità di acquisto
- 16:40 Inter, per la porta torna in auge Vicario. Romano: "In caso di segnali positivi da Londra, assalto possibile"
- 16:27 Materazzi: "Dopo 7-8 derby persi, il Milan ha aspettato l'Inter con umiltà. Spero in un trofeo a fine anno"
- 16:12 Liverpool, piovono smentite sul possibile ritorno di Klopp. La dirigenza (per ora) conferma Slot
- 15:59 Mercoledì l'Inter U23 recupererà il match con la Dolomiti Bellunesi: dirige Colaninno di Nola
- 15:44 Sorrentino: "Bravo Chivu, le 5 sostituzioni cambiano le partite. Lautaro? Anche prima di Pisa..."