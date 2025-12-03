Ospite ieri del programma 'After Foot' su RMC Sport, Medhi Benatia, direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia, ha parlato dell'ultima sessione di calciomercato, chiusa con tanti colpi di scena. Compreso l'acquisto in prestito di Benjamin Pavard, arrivato in prestito dall'Inter poche ore prima del gong: "Dieci giorni prima della fine del mercato mi dicono che Pavard si può fare solo in trasferimento a titolo definitivo: si farà solo a 20 milioni di euro, e ha uno stipendio alto - ha detto l'ex difensore -. Poi sento che il City è aperto a cedere Akanji, so che sta parlando con l’Inter. Se arriva lui, diventa uno scambio ruolo per ruolo, quindi Pavard a quel punto è in uscita. Con Ausilio e Marotta, che era stato il mio presidente, avvio i contatti. Gli dico: 'non ho soldi per un trasferimento, non posso pagarlo, però lo voglio. L’allenatore lo farà giocare di sicuro'. Faccio sapere che non possiamo farcela con lo stipendio se non c’è un minimo di sforzo da parte sua. Ai tempi anche Rabiot aveva accettato dei sacrifici, Pavard lo sta facendo quest’anno".