L'Inter continua a scandagliare l'Europa in cerca di giovani virgulti da inserire in organico in vista delle prossime stagioni. Uno di questi è senza dubbio Branimir Mlacic, difensore centrale classe 2007, in forza all’Hajduk Spalato.

"L’identikit corrisponde totalmente al profilo che ormai da tempo cercano i dirigenti di viale della Liberazione: alto, forte nei duelli, bravo anche a far partire l’azione e soprattutto dotato di grande velocità - conferma oggi il Corsport -. La concorrenza non manca (secondo i media croati ci sarebbe anche il Liverpool), complice anche l’exploit della prima parte di stagione. Questo potrebbe spingere Ausilio ad accelerare per anticipare l’operazione già nelle prossime settimane, all’apertura della sessione invernale".

Secondo fonti croate, infatti, l'Inter vorrebbe assicurarsi il gioiello dell'Hajduk e lasciarlo al club di Spalato in prestito fino a fine stagione, proprio come fece con Sucic e la Dinamo Zagabria un anno fa. Mlacic ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2029.