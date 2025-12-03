Intervistato dal quotidiano spagnolo AS, Raphael Varane ha ricordato il passaggio al Como, prossimo avversario dell'Inter in campionato e club nel quale è approdato prima dell'infortunio che lo ha costretto all'addio al calcio giocato. "Cosa mi ha attratto per cercare di finire lì la mia carriera? L'idea era giocare, ma mi sono infortunato alla gamba sinistra, con la quale compensavo tanto, ed è stato il momento di smettere" ha raccontato l'ex United.

"Però continuo a lavorare con loro" ha aggiunto il francese, oggi membro del CdA del club lombardo. "Cerco di aiutare il club a crescere. Ha un progetto fantastico, molto speciale, con una visione molto ampia e innovativa. Lavoro con l’Academy, nei Campi Estivi… Sto conoscendo l’altro lato del calcio. Lo sto apprezzando".