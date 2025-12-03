Federico Pastorello si augura un percorso 'alla Dimarco' per il suo assistito Mattia Zanotti, terzino destro scuola Inter che ora veste la maglia del Lugano: "Dimarco, prima di arrivare a certi livelli, è dovuto passare dalla Svizzera. Anche il cammino di Mattia può essere questo, speriamo. Ricalcasse le orme di Dimarco, sarebbe sicuramente una grande cosa", ha detto l'agente in esclusiva per Tuttomercatoweb.com. Prima di lodarne il rendimento: "Ha statistiche incredibili, è un ragazzo top dal punto di vista della mentalità e dell'impegno. Spero tanto possa avere un'opportunità in Italia, a gennaio o a giugno vedremo. Tolti i super top, già oggi può dire la sua in qualsiasi club. Ma a un livello ancora più alto sono sicuro che ci arriverà".