C'è anche il nome di Stefano Vecchi, allenatore dell'Inter Under 23, nel comunicato del Giudice Sportivo della Lega Pro Stefano Palazzi dopo le gare della 15esima giornata del campionato di Serie C: ammonito nel corso della gara contro il Trento, Vecchi ha infatti collezionato la terza sanzione. Arriva invece a quota sei Simone Cinquegrano, secondo giallo per Francesco Stante

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 25 novembre 2025 alle 18:48
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
