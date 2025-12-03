Nicola Ventola non cambia idea sul valore dell'organico dell'Inter, ritenendolo il migliore dell'intera Serie A: "Sinceramente, penso che la rosa dell'Inter sia ancora la più forte e la più completa in Italia, soprattutto perché in attacco ci sono delle riserve importanti: Bonny può fare il titolare perché è già pronto, mentre Pio Esposito sta crescendo - le parole dell'ex attaccante per 'Viva El Futbol' -. Sucic è stata una sorpresa, Zielinski si sta riprendendo e c'è sempre Frattesi: chi ha un centrocampo con così tante opzioni? Akanji ha migliorato la difesa, poi ci sono Bisseck, Acerbi...".